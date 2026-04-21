Läänemaale anti tuleohu hoiatus

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus on Läänemaale andnud esimese taseme ilmahoiatuse, sest metsades on kõrge tuleoht.

Tuleohukaardi järgi on kogu Läänemaal tuleoht kõrge, Lääneranna vallas on aga tuleoht väga kõrge.

Kolmapäeva pärastlõunaks on Läänemaale antud lisaks tuleohule ka tugeva tuule hoiatus. Selle järgi puhub lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 16 m/s, rannikul kuni 19 m/s.

Tuleohu hoiatus on antud laupäeva varahommikuni. Laupäevaks lubab ilmaennustus juba vihma ja lörtsi.