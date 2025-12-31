Läänemaa on lumevaeseim piirkond Eestis

Kuula artiklit, 0 minutit ja 39 sekundit 0:00 / 0:39

Keskkonnaagentuuri lumekaardi järgi on Lääne-Nigula ilmajaamas kolm sentimeetrit lund. Sellega on Läänemaa Eesti üks lumevaesemaid piirkondi.

Läänemaast vähem on lund Kihnus, Ruhnus, Ristnas, Vilsandil ja Koodu ilmajaamas.

Virtsu mõõtmisjaamas oli tänahommikuse seisuga lund neli sentimeetrit.

Kõige rohkem on lund kirde-Eestis: Väike-Maarja, Tooma ja Tudu ilmajaamades on kõigis mõõdetud üle 30 sentimeetri lund.

Kogu Eestile on keskkonnaagentuur andnud jäite tõttu ka esimese taseme ilmahoiatuse.