AASTA KOKKUVÕTE: riigikohus andis Metsküla lapsevanematele õiguse

Kolm aastat kestnud kohtuvaidlus Metsküla kooli asjus sai riigikohtu otsusega lõpliku lahendi. Foto: Kaarel Kaisel

Peaaegu kolm aastat kestnud kohtuvaidlus lõppes 27. novembril, kui riigikohus andis Lääneranna vallaga kohut käinud Metsküla, Virtsu ja Koonga lapsevanematele õiguse.

Lääneranna toonaste juhtide, vallavolikogu esimehe ja vandeadvokaat Armand Reinmaa ning vallavanem Ingvar Saare (Isamaa) sihikindlus koolivõrku reformida kas või lapsevanematega kohut käimise hinnaga läks kohalikule omavalitsusele maksma üle 350 000 euro.

Kohtuastmed enne ringkonnakohut andsid õiguse kohalikule omavalitsusele, kuid riigikohus leidis, et koole sulgedes tuleb eelkõige arvestada laste huve ja ära kuulata lapsevanemad.

Tallinna halduskohtus ja Tallinna ringkonnakohtus olid õigusemõistjad näinud vaid vallajuhtide õigust valla eelarvekulu kärpida ja koolivõrku ümber teha. Kohtunike hinnangul polnud vahet, mis koolis laps käib. Riigikohus aga leidis, et arvestada tuleb ka lapse