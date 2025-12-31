AASTA KOKKUVÕTE: valimised tõid kaasa võimupöörde

Haapsalus allkirjastasid koalitsioonileppe Isamaa esinumber Olavi Seisonen ja valimisliigu Terve Haapsalu esinumber Andres Õige. Foto: Malle-Liisa Raigla

Oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste valimistel tegi puhta töö Isamaa, kes võttis võidu kolmes Läänemaa omavalitsuses. Siiski ei õnnestunud isamaalastel igal pool võimule pääseda.

Tänavused valimised erinesid varasematest päris mitmel moel. Üks, mis neid iseloomustas, oli suur liikumine nimekirjade vahel. Kui varem on olnud enam-vähem teada, kes mis nimekirjas kandideerib, siis nüüd lõi Isamaa, mis Läänemaal on küll väga endise Keskerakonna nägu, peaaegu kõigis omavalitsustes kaardid segamini. Kurioosum on Vormsi, kus Isamaa nimekirjas ei kandideerinud ühtegi erakonna liiget.

Tavapäratu oli sel korral ka valimisreklaami rohkus, vähemalt Haapsalus, kus terve linn oli plakateid tihedasti täis kleebitud ja tundus, et igal teisel autol on kellegi nägu ja number.

Ei teagi, kas oli põhjuseks aktiivne valimiskampaa