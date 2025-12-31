AASTA KOKKUVÕTE: kõik kohtuastmed mõistsid Kairi Kuusemaa aastateks vangi

Kõik kohtuastmed mõistsid Kairi Kuusemaa süüdi. Foto: Malle-Liisa Raigla

Eelmisel aastal Suure-Lähtrust leitud vastsündinu juhtum läbis tänavu kõik kohtuastmed: otsused tulid nii maa-, ringkonna- kui ka riigikohtust. Lisaks tulid aasta lõpus ka otsused oma lapse tapmises süüdimõistetud Kairi Kuusemaa ennetähtaegse vabastamise kohta.

Kõik kohtuastmed jätsid naise karistuse samaks: kolm aastat ja üheksa kuud vanglakaristust, millest on praeguseks kantud peaaegu poolteist aastat.

Kuusemaa oli kohtu all süüdistatuna kahes kuriteos: lapse tapmises ja laiba rüvetamises, kuid viimases maakohus teda süüdi ei mõistnud ja ütles, et tegemist on väärteoga. Nii süüdistatav kui ka prokuratuur kaebasid selle otsuse edasi ringkonnakohtusse.

Kaitsja vaidlustas maakohtu järeldused, mis puudutasid süüdistatava teadlikkust rasedusest ja eesootavast sünnitusest ning imiku surma põhjuse.

Prokuratuur taotles oma apellatsioonis maakohtu otsuse osalist tühistamist ja uue otsuse tegemis