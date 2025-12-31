AASTA KOKKUVÕTE: Lääne-Nigulas terendab neli aastat vägikaikavedu

Praegu on Lääne-Nigulas volikogu esimeheks opositsioonis olev Mikk Lõhmus (vasakul) ja vallavanemaks on valitud koalitsiooni esindaja Janno Randmaa. Foto: Juhan Hepner

Kui teistes Läänemaa omavalitsustes koalitsioonilepingu sõlminud osapoolte hääled pidasid ja esimesed istungid kulgesid plaanitult, siis eelmise koosseisu ajal rahulikus tempos tiksunud Lääne-Nigula poliitikaelu muutus pärast tänavusi valimisi kardinaalselt.

Valimisliidu Oma Inimesed, sotsiaaldemokraatide ja EKRE ülinapp enamus 25-liikmelises volikogus ehk 13 kohta lõid soodsa pinnase, et juba esimene volikogu istung tõi segaduse vallajuhtimises: koalitsiooni kandidaat volikogu esimeheks Kadi Paaliste (SDE) jäi ühe häälega alla opositsiooni isamaalasest kandidaadile Mikk Lõhmusele, kes pidas seda ametit ka eelmise koosseisu ajal.

Hääletus oli salajane ning ei koalitsioon ega opositsioon rääkinud avalikult, kes võis olla saadik, kelle hääl nii-öelda jalutama läks. Lõhmus ütles Lääne Elule, et Isamaa ees