AASTA KOKKUVÕTE: Lihulasse kerkis uus koolimaja

2025. aastal sai valmis Lihula gümnaasiumi uus koolimaja.
Lääneranna gümnaasiumi uue maja ehitus algas mullu suvel. Ehitas Ehitus5ECO, valda esindas selles ettevõtmises osaühing Lääneranna Haldus volikogu toonase volikogu esimehe Armand Reinmaaga eesotsas.
Ehitustööd alustati vana Lihula gümnaasiumi maja taga, nii et õppetöö vanas koolimajas sai jätkuda kevadeni.
2025. aasta märtsi lõpus helises vanas koolimajas viimast korda koolikell. Enne seda said Lihula kunstikooli õpilased Pärnu tänavakunstniku Kryptiku juhendamisel vabad käed lammutatava maja seinad grafitiga katta.
Õppetöö jätkus õppeaasta lõpuni Lihula muusika- ja kunstikoolis, kultuurimajas ja mõisa viinaaidas.
Vana koolimaja lammutamise aegu raiuti maja ees maha Lihula gümnaasiumi lennupuud – põhjendusega, et need jäid ette uue kooli haljastuse projektile. Uue koolimaja ette tulid lennupuude asemele pingid ja varjualused.
Septembri alguseks oli uus koolim