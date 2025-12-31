AASTA KOKKUVÕTE

Joonistas Karel Rahu

Aastaga 274 läänlast vähem

Aastaga vähenes Läänemaa nelja omavalitsuse elanike arv 274 inimese võrra, mis on viimase viie aasta suurim vähenemine.

Tunamullu sündis Läänemaal ligi 40 ehk kahe klassikomplekti jagu vähem lapsi kui 2023. aastal. Võrreldes 2020. aastaga oli aga sündimus ligi 80 lapse võrra väiksem.

Artikkel jätkub peale reklaami

Haapsalu elanike arv kahanes aastaga 176 inimese, Lääne-Nigula 12, Vormsi üheksa ja Lääneranna 77 inimese võrra.

Läänemaa elanike arv on olnud viimased kümme aastat pidevas languses. Erand on olnud 2022. aasta, mil Läänemaa elanike arv Ukraina sõjapõgenike arvelt 367 inimese võrra tõusis. Kümne aastaga on Haapsalu, Lääne-Nigula, Vormsi ja Lääneranna vallas elavate inimeste arv ligi 2000 võrra vähenenud.

Malle-Liisa Raigla



Elektriliitumise hind kolmekordistus

Elektrilevile kuuluv Imatra Elekter tõstis veebruari algusest võrguga liitumise tasu üle kolme korra. Lisaks tõusis võrgutasu keskmiselt 5,7 protsenti.

Uute liit