Noored Herilased said Kaunases kolmanda koha

Kuula artiklit, 2 minutit ja 14 sekundit
0:00 / 2:14
Herilaste U12 võistkond sai Leedus 3. koha. Foto: Stonkus Cup/Facebook.
Haapsalu Herilaste U12 võistkond osales 27.–29. detsembril Leedus Kaunases toimunud rahvusvahelisel Stanislovas „Stasys“ Stonkuse mälestusturniiril, kust naasti tugevas konkurentsis saavutatud pronksmedaliga.
Turniiri avapäeval kohtusid Herilased esmalt korraldajate, Kaunase KA Snaiperise meeskonnaga. Tasavägises kohtumises saadi võit viimaste sekundite heitluses tulemusega 58:56. Päeva teises mängus oldi kindlalt üle Klaipėda V. Knašiausi võistkonnast, alistades vastased koguni 83:23.
Teisel võistluspäeval tuli Herilastel tunnistada Mārupes NSS-i paremust tulemusega 57:63. Hiljem selgus, et just Mārup
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam