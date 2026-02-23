Noored Herilased võitsid turniiri

Kuula artiklit, 1 minutit ja 43 sekundit

Pühapäeval toimus Haapsalu Wiedemanni spordihoones Väikeste Klubide Karika Lääne regiooni finaalturniir, kus võidutses Haapsalu Herilaste U11 vanuseklassi korvpallivõistkond.

Noored herilased läksid finaalturniirile vastu põhiturniiri võitjatena ning kinnitasid oma ülekaalu ka otsustavates mängud