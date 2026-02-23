Noored Herilased võitsid turniiri

Carol Stopkin

Foto: Carol Stopkin
Kuula artiklit, 1 minutit ja 43 sekundit
0:00 / 1:43
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5

 

Pühapäeval toimus Haapsalu Wiedemanni spordihoones Väikeste Klubide Karika Lääne regiooni finaalturniir, kus võidutses Haapsalu Herilaste U11 vanuseklassi korvpallivõistkond.

Noored herilased läksid finaalturniirile vastu põhiturniiri võitjatena ning kinnitasid oma ülekaalu ka otsustavates mängud

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT