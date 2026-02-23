Noored Herilased võitsid turniiri

Kuula artiklit, 1 minutit ja 43 sekundit
0:00 / 1:43
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5
Armin Tamm, nr 14
Foto: Carol Stopkin
Aksel Sauk, nr 11
Foto: Carol Stopkin
Võistkond
Foto: Rasmus Prik
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Pühapäeval toimus Haapsalu Wiedemanni spordihoones Väikeste Klubide Karika Lääne regiooni finaalturniir, kus võidutses Haapsalu Herilaste U11 vanuseklassi korvpallivõistkond.
Noored herilased läksid finaalturniirile vastu põhiturniiri võitjatena ning kinnitasid oma ülekaalu ka otsustavates mängud
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam