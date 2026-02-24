Keskpäeval avati Vormsi jäätee

Kuula artiklit, 0 minutit ja 31 sekundit 0:00 / 0:31

Nädalavahetusel halbade ilmaolude tõttu suletud ja esmaspäeval taas avatud olnud Vormsi jäätee on tänahommikuse seisuga taas ajutiselt suletud. Jäätee avati jälle keskpäeval.

Praegu on teeinfos kirjas, et Sviby pool jääteel vesi, mida tuleks läbida väiksel kiirusel.

Rohuküla ja Sviby vahel ei sõida ka parvlaev Ormsö, mille peamasina turbot tabas 6. Veebruaril rike ja laev on sellest ajast seisnud kai ääres, sest varuosa pole kohale jõudnud.

