Ron Rääli: guugeldamatu Eesti – päriselt väärtuslik

Läänemaa ühisgümnaasiumi kõnevõistluse võidukõne autor Ron Rääli. Foto: Malle-Liisa Raigla

Läänemaa ühisgümnaasiumi kõnevõistluse võidukõne

Kirjanik ja semiootik Valdur Mikita on öelnud: „Üldiselt võttes on tänapäeval väärtuslik kõik see, mida ei saa guugeldada.” Leian, et aina arenevas tehisaruühiskonnas on äärmiselt tähtis märgata ja väärtustada kõike, mida annab avastada ilma guugeldamata ja tehisaru kasutamata. Elades Eestis, võivad meile siinsed väärtused tunduda kohati iseenesestmõistetavad, kuid tegelikkuses on tarvis jõuda tõdemuseni, mida kodumaa meile pakub.

Eesti Vabariigi aastapäeva eel tärkab meis, eestlastes, eriline patriootlikkus, mida on sõnadesse raske panna. Tunnen, et kõige lihtsamini annab seda võrrelda emotsioonidega, mis tekivad nii Kalevi staadionil kui ka laulukaare all laulu- ja tantsupidudel. Need tunded tekivad juba esimesest proovist ja ku