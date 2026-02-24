Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine algas Haapsalu toomkirikus

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 23

Eesti vabariigi 108. sünnipäeva tähistamine Haapsalu algas traditsiooniliselt ennelõunal kontsertpalvusega Haapsalu toomkirikus, kus kõnedes rõhuti Eesti väärtustele.

„Me räägime tihti riigist kui millestki kaugest: Toompeast, seadustest või institutsioonidest, kuid tegelikult on tõde palju lihtsam ja samas vastutust nõudvam: riik - see oleme meie,” ütles Haapsalu aselinnapea Andres Kampmann. „Riik ei lõppe Tallinna piiriga ega alga valitsuse otsusega. Eesti riik algab siitsamast, Haapsalu tänavatelt, meie kodudest ja nendest hetkedest kui ulatame oma naabrile abik