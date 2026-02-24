Galerii: talisuplejad tähistasid vabariigi aastapäeva ujudes

Malle-Liisa Raigla

Foto: Malle-Liisa Raigla
Haapsalu talisuplejad tähistasid vabariigi aastapäeva traditsioonilise kiluleivaujumisega.

Selleks puhuks oli soojaku juurde kaetud laud kiluleibadega ning ujuma mindi koos lippude või lipuvärvides mütsidega. Ujujaid tervitas jääkuubikutest väljasaetud loom ja pärast ujumist sai sauna minna.

Haapsalu talisuplejad tähistavad vabariigi aastapäeva ujudes 2019. aastast.

