Galerii: talisuplejad tähistasid vabariigi aastapäeva ujudes

Kuula artiklit, 0 minutit ja 31 sekundit
0:00 / 0:31
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 14
DSC_8282
Foto: Malle-Liisa Raigla
DSC_8312
Foto: Malle-Liisa Raigla
DSC_8331
Foto: Malle-Liisa Raigla
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Haapsalu talisuplejad tähistasid vabariigi aastapäeva traditsioonilise kiluleivaujumisega.
Selleks puhuks oli soojaku juurde kaetud laud kiluleibadega ning ujuma mindi koos lippude või lipuvärvides mütsidega. Ujujaid tervitas jääkuubikutest väljasaetud loom ja pärast ujumist sai sauna minna.
Haapsalu talisuplejad tähistavad vabariigi aastapäeva ujudes 2019. aastast.
Reklaam