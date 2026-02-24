Emma Calero: väike riik suurtes tormides

Haapsalu põhikooli kõnevõistluse võidukõne autor Emma Calero. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu põhikooli kõnevõistluse kõne, mis kanti ette 24. veebruaril Haapsalu lossiplatsil

Tere, head kuulajad! Te kõik olete ilmselt ise öelnud või kuskilt kuulnud, et Eesti on väga väike riik, ja kui vaadata selle pindala, rahvaarvu ja mõju ülejäänud maailmale, on see täiesti tõsi. Me olemegi väikesed! Aga tõsi on ka see, et ilmas leidub alati tasakaal. Mis tasakaalustab meie näilist väiksust?

Me oleme väikesed, aga samas oleme maailma kõige puhtam riik. Kaks aastat tagasi hindas EPI taas üle maailma riikide elukvaliteeti. 180 riigis mõõdeti 58 tegurit nagu õhu saastatus, joogivee puhtus ja looduskaitse. Eesti jõudis selles tabelis esikohale. Arvestades kliimasoojenemisega seotud looduskatastroofe ja liikide vähenemist maailmas, olen üliõnnelik, et Eesti keskkonna hoidmise nimel