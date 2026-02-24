Galerii: haapsallased tähistasid vabariigi aastapäeva lossiplatsil

Kuula artiklit, 2 minutit ja 16 sekundit
Mõni minut enne keskpäeva marssis kaitseliidu Lääne maleva koondüksus Haapsalu lossiplatsile, et tähistada Eesti vabariigi 108. aastapäeva.
Leitnant Jaanus Müüri juhtimisel saabus vabariigi aastapäeva tähistamisele 63-liikmeline koondüksus, nende hulgas nii kaitseliitlased, naiskodukaitsjad
