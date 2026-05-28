Haapsalu kuursaal jätkab Tõnis Siiguri käe all

Homme suvise hooaja avav Tõnis Siiguri gruppi kuuluv restoran jätkab Haapsalu kuursaalis tegutsemist ka järgmised viis aastat.

Tähtajaks tuli linna korraldatud konkursile üks pakkumine, mille esitas kõigile konkursi tingimustele vastanud senine lepingupartner Kuursaal OÜ. Siiguri juhitav OKO Restoranid OÜ on seal osanik.

Kuursaali rendisumma on 22 000 eurot aastas võimalusega alates kolmandast aastast tõsta rendisummat viie protsendi ulatuses. Järgmise sammuna alustab linnavalitsus lepingu ettevalmistamist.

„Haapsalu linnale on tähtis, et partner säilitab kuursaali traditsioonilise võlu, pakkudes külalistele kvaliteetset toiduelamust ja kõrget teeninduskvaliteeti ning panustab linna mainesse,” ütles aselinnapea Anneli Haabu.

Haabu sõnul on samuti keskne roll kuursaali sidumisel linna kultuurieluga ja ka näiteks panus Haapsalu 750 juubelisün