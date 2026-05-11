Viimati valmis kaasava eelarve raha eest Krahviaeda madalseikluspark. Foto: Juhan Hepner

Haapsalu aselinnapea Anneli Haabu ütles Lääne Elule, et Haapsalu kaasavasse eelarvesse laekus 18 ettepanekut: tosin Haapsalu linnast ja kuus ettepanekut maalt ehk endise Ridala valla aladelt.

Ettepanekuid sai esitada läinud pühapäevani. Haabu ütles, et nüüd vaadatakse üle, kas kõik vajalikud andmed on olemas ja vajadusel täpsustatakse. Hiljemalt tuleva nädala lõpuks lähevad ettepanekud rahvahääletusele. „Jaanipäevaks peaks olema võitjad teada,” ütles Haabu.

Eelarves on kaasava eelarve jaoks 30 000 eurot, millest 20 000 eurot saab linnast ja 10 000 eurot maalt laekunud ettepanek, mis võidab rahvahääletuse.

