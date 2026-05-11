Keemu linnutorn oli kõige liigrikkam

Keemu vaatetorn. Foto: Linnuriik

Rahvusvahelisel rändlindude päeval (9. mail) osutus Eesti ornitoloogiaühingu korraldatava tornide linnuvaatluspäeva liigirikkaimaks torniks Matsalu lahe lõunakaldal asuv Keemu torn, kus vaadeldi 96 linnuliiki. Huvitavaim nähtud suleline oli lammtilder.

Võistluses osales 19 torni üle Eesti, Hiiumaa läänetipust Ristnast idapiiriäärse Vasknarvani. Läänemaal olid vaatlejad ka Saare linnutornis, kus registreeriti 48 linnuliiki.

Kuigi ilm oli jahedavõitu ning kevadiselt külma tuulega, käis tornides linde vaatlemas 135 inimest. Kamba peale pandi kirja 171 liiki linde. Keemu järel teise koha sai Eru lahe linnutorn, kus registreeriti 90 liiki ja kolmas oli 86 liigiga Paljassaare roos