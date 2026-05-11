Jalgpallurid jäid tartlastele alla

Foto: Malle-Liisa Raigla
Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond kaotas laupäeval kodupubliku ees tartlastele 1:4.
Mäng algas FA Tartu Kalev U21 meeskonna rünnakutega ja poolajale minnes oli seis juba 0:3 Haapsalu kahjuks.
Teise poolaja alguses said vastased Haapsalu väravasse neljandagi palli. Mängu 81. minutil lõi läänlaste auvärava Aleksandr Vassiljev.
„Üldpildis arvan, et sellest mängust võib siiski natuke enesekindlust kaasa võtta: pall liikus, löökideni jõuti,” ütles klubi treener Ulrika Tülp.
Järgmine mäng toimub laupäeval taas kodupubliku ees, kui vastas on jällegi tartlased, Tartu Welco II võistkond.
Kaheksast mängust ühe viigi ja seitsme kaotusega on Läänemaa jalgpalliklubi teise liiga tu
