Galerii: Piirsalu pidas laste oma jaanituld

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Foto Kaire Reiljan
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Piirsalu külaselts kutsus 20. juuni päeval lapsi Piirsalu parki, et pidada seal ühiselt just lastele mõeldud jaanipäeva.

Piirsalu külaseltsi eestvedaja Lea Laia sõnul on väiksel külal raske suurte kohtadega keeruline jaanitule korrald

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