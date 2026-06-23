Galerii: Paliveres oli suurim jaanilõke

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Teisipäeva õhtul peeti Paliveres jaanipidu, kus süüdati suurim lõke, seda kinnitas ka jaanipeo peaesineja Ivo Linna.

„See on mu elu suurim jaanilõke,” kinnitas lavalt korduvalt Linna.

Kell 21 süütasid vabatahtlikud päästjad Paliveres jaanitule. Seejärel hakkas esinema Linna koos a

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