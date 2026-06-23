Galerii: Paliveres oli suurim jaanilõke

Kuula artiklit, 0 minutit ja 38 sekundit
0:00 / 0:38
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 64
palivere jaanituli_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
palivere jaanituli_malleliisaraigla (5)
Foto: Malle-Liisa Raigla
palivere jaanituli_malleliisaraigla (4)
Foto: Malle-Liisa Raigla
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Teisipäeva õhtul peeti Paliveres jaanipidu, kus süüdati suurim lõke, seda kinnitas ka jaanipeo peaesineja Ivo Linna.
„See on mu elu suurim jaanilõke,” kinnitas lavalt korduvalt Linna.
Kell 21 süütasid vabatahtlikud päästjad Paliveres jaanitule. Seejärel hakkas esinema Linna koos a
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam