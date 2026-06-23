Vaata, kuhu jaanitulele minna – Läänemaa jaanipeod 23. juunil

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Foto: Malle-Liisa Raigla
Kl 18 Palivere jaanituli Kuliste aasal. Esinevad Ivo Linna ja Supernova. Tasuta.
23. juuni
Lääne-Nigula vallas
Kl 18 Palivere jaanituli Kuliste aasal. Esinevad Ivo Linna ja Supernova. Tasuta.
Kl 18 Nõva jaanipidu. Esinevad Mait & Mikko Maltis, Recovery ja VJ Martineero. Pilet 5.-
Kl 19 Liivi leedotuli Liivi koolimaja kiige juures. Muusikat teevad Andi, Jakob ja Kail Visla ning Frida Ingesdatter. Tasuta.
Kl 20 Noarootsi jaanituli Pürksi mõisapargis. Esinevad Nuckö Folkdans ja ansambel Bad Orange. Tasuta.
Kl 20 Rõude jaanituli. Muusikat teeb ansambel Laare. Tasuta.
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Vormsis
Kl 18 Vormsi jaanituli Hullo kiigeplatsil. Kl 18 jaanilaat, kl 19 jaa
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