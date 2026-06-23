Vaata, kuhu jaanitulele minna – Läänemaa jaanipeod 23. juunil

Foto: Malle-Liisa Raigla

23. juuni

Lääne-Nigula vallas

Kl 18 Palivere jaanituli Kuliste aasal. Esinevad Ivo Linna ja Supernova. Tasuta.

Kl 18 Nõva jaanipidu. Esinevad Mait & Mikko Maltis, Recovery ja VJ Martineero. Pilet 5.-

Kl 19 Liivi leedotuli Liivi koolimaja kiige juures. Muusikat teevad Andi, Jakob ja Kail Visla ning Frida Ingesdatter. Tasuta.

Kl 20 Noarootsi jaanituli Pürksi mõisapargis. Esinevad Nuckö Folkdans ja ansambel Bad Orange. Tasuta.

Kl 20 Rõude jaanituli. Muusikat teeb ansambel Laare. Tasuta.

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Vormsis

Kl 18 Vormsi jaanituli Hullo kiigeplatsil. Kl 18 jaanilaat, kl 19 jaa