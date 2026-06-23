Galerii: Vedral peeti suurt jaanipidu

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vedra jaanituli_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
vedra jaanituli_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
vedra jaanituli_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Esmaspäeva õhtul peeti Vedra külaplatsil suurt jaanipidu, kus ei puudunud ei mängud ega ansamb
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