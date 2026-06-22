Vaata, kuhu jaanitulele minna – Läänemaa jaanipeod 22. juunil

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On jaanilõkete aeg. Foto: Malle-Liisa Raigla
Kl 18 Seljaküla jaanipäev külaplatsil ja suitsusauna ümbruses. Tantsuks ansambel Vanaviisi ja DJ. Seljaküla inimestele tasuta, teistele 10.-
Kl 18 Lihula jaanik mõisamäel. Esineb rahvatantsurühm Kirivöö. Muusikat teevad ansambel Horoskoop ja Heidy Tamme, Kõrtsukolhoosi estraadiorkester Metsik Lääs, ansambel Meie Mees ja DJ Andrus Pirso. Pilet: lapsed kuni 10 a tasuta, 11–17 a ja pensionär 8.-, täispilet 15.-
22. juuni
Lääne-Nigula vallas
Kl 18 Seljaküla jaanipäev külaplatsil ja suitsusauna ümbruses. Tantsuks ansambel Vanaviisi ja DJ. Seljaküla inimestele tasuta, teistele 10.-
Kl 19 Vedra jaanipäev külaplatsil. Tantsuks ansambel Karavan, DJ Marek Roo. Tasuta.
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Lääneranna vallas
Kl 18 Lihula jaanik mõisamäel. Esineb rahvatantsurühm Kirivöö. Muusikat teevad ansambel Horoskoop ja Heidy Tamme, Kõrtsukolhoosi estraadiorkester Metsik Lääs, ansambel Meie Mees ja DJ Andrus Pirso. Pilet: lapsed kuni 10 a tasuta, 11–17 a ja pensionär 8.-, täispilet 15.-
Kl 19 jaanid
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