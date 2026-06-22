Millised on parimad autopargi lahendused ettevõttele?

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Sõiduk on ettevõtte jaoks töövahend. Küsimus on aga selles, kes selle eest vastutab ja kui palju selle kasutamine tegelikult maksab.
Enamik ettevõtteid satub varem või hiljem autopargi osas valiku ette: autot on vaja, aga kas tasub see osta, pangaliisinguga soetada või hoopis rentida? Õige vastus sõltub sellest, kas ettevõte tahab ise sõidukeid hallata või hoopis oma ärile keskenduda.
Mis teeb autopargi lahenduse ettevõtte jaoks heaks?
Hea autopargi lahendus ei tähenda ainult madalat kuumakset. Oluline on kogu kasutusloogika:
- kui pikaks ajaks sõidukit vajatakse
- kas läbisõit on prognoositav või muutuv
- kas auto peab olema konkreetse töötaja või projekti käsutuses
- kes vastutab administratiivse poole eest
- mis saab siis, kui projekt lõpeb või töötaja lahkub
- kas ettevõte tahab autot omada või ainult kasutada
Kui need punktid on läbi mõeldud, muutub valik palju lihtsamaks.
Millal sobib ettevõttele täisteenusliising?
Täisteenusliising sobib ettevõttele, kes vajab sõidukit pikemaks perioodiks, kuid ei taha kogu autopargi haldust ise korraldada. Europcari puhul on lepingu periood 1–5 aastat ning teenuse sisu saab kokku panna vastavalt ettevõtte vajadusele.
See on mõistlik valik siis, kui:
- ettevõte tahab vähendada autodega seotud administratiivset tööd
- sõidukite soetamiseks ei soovita teha suurt alginvesteeringut
- igakuine transpordikulu peab olema eelarves selgelt prognoositav
- kapitali soovitakse hoida ettevõtte põhitegevuse või kasvu jaoks
- auto peab olema igapäevases töös usaldusväärselt olemas
Täisteenusliising ei ole mõeldud ainult suurtele autoparkidele, vaid sobib hästi ka väiksematele ettevõtetele.
Mida sisaldab täisteenusliisingu kuumakse?
Täisteenusliisingu kuumakse sõltub valitud paketist, kuid Europcar Leasingu puhul jagunevad teenused baaspaketi ja lisavõimaluste vahel.
Baaspakett sisaldab:
- sõiduki finantseerimist ja kasutust lepingu perioodil
- liiklus- ja kaskokindlustust
- kahjukäsitlust
- arvete administreerimist.
Lisavõimalustena saab juurde valida näiteks:
- korralise tehnohoolduse
- hoolduste ja remontide korraldamise
- rehvid, rehvivahetuse ja hoiustamise
- asendusauto
- 24/7 hädaabi
- lisagarantii
- tehnoülevaatuse
- sõiduki viimise ja toomise
- GPS-sõidupäeviku
- kütuse- ja pesulahendused
- parkimistasude administreerimise