Millised on parimad autopargi lahendused ettevõttele?

Foto: AI

Sõiduk on ettevõtte jaoks töövahend. Küsimus on aga selles, kes selle eest vastutab ja kui palju selle kasutamine tegelikult maksab.

Artikkel jätkub peale reklaami

Enamik ettevõtteid satub varem või hiljem autopargi osas valiku ette: autot on vaja, aga kas tasub see osta, pangaliisinguga soetada või hoopis rentida? Õige vastus sõltub sellest, kas ettevõte tahab ise sõidukeid hallata või hoopis oma ärile keskenduda.

Mis teeb autopargi lahenduse ettevõtte jaoks heaks?

Hea autopargi lahendus ei tähenda ainult madalat kuumakset. Oluline on kogu kasutusloogika:

kui pikaks ajaks sõidukit vajatakse

kas läbisõit on prognoositav või muutuv

kas auto peab olema konkreetse töötaja või projekti käsutuses

kes vastutab administratiivse poole eest

mis saab siis, kui projekt lõpeb või töötaja lahkub

kas ettevõte tahab autot omada või ainult kasutada

Kui need punktid on läbi mõeldud, muutub valik palju lihtsamaks.

Millal sobib ettevõttele täisteenusliising?

Täisteenusliising sobib ettevõttele, kes vajab sõidukit pikemaks perioodiks, kuid ei taha kogu autopargi haldust ise korraldada. Europcari puhul on lepingu periood 1–5 aastat ning teenuse sisu saab kokku panna vastavalt ettevõtte vajadusele.

See on mõistlik valik siis, kui:

ettevõte tahab vähendada autodega seotud administratiivset tööd

sõidukite soetamiseks ei soovita teha suurt alginvesteeringut

igakuine transpordikulu peab olema eelarves selgelt prognoositav

kapitali soovitakse hoida ettevõtte põhitegevuse või kasvu jaoks

auto peab olema igapäevases töös usaldusväärselt olemas

Täisteenusliising ei ole mõeldud ainult suurtele autoparkidele, vaid sobib hästi ka väiksematele ettevõtetele.

Mida sisaldab täisteenusliisingu kuumakse?

Täisteenusliisingu kuumakse sõltub valitud paketist, kuid Europcar Leasingu puhul jagunevad teenused baaspaketi ja lisavõimaluste vahel.

Baaspakett sisaldab:

sõiduki finantseerimist ja kasutust lepingu perioodil

liiklus- ja kaskokindlustust

kahjukäsitlust

arvete administreerimist.

Lisavõimalustena saab juurde valida näiteks:

korralise tehnohoolduse

hoolduste ja remontide korraldamise

rehvid, rehvivahetuse ja hoiustamise

asendusauto

24/7 hädaabi

lisagarantii

tehnoülevaatuse

sõiduki viimise ja toomise

GPS-sõidupäeviku

kütuse- ja pesulahendused

parkimistasude administreerimise