Pühad möödusid Läänemaal rahulikult

Paliveres süütasid lõkke vabatahtlikud päästjad. Foto: Malle-Liisa Raigla

Jaanipidusid peeti üle terve Läänemaa väiksematest pidudest suurte pidudeni välja. Politseile ja erakorralise meditsiini osakonnale (EMO) möödusid pühad küll töiselt, kuid suuremate vahejuhtumiteta, päästjatel oli üks tõsisem väljakutse.

Pidusid oli igale maitsele alates kodusematest ja rahvalikumatest jaanipühade tähistamisest koos köieveo ja kotisjooksuga kuni suurejooniliste pidudeni, kus astusid üles tuntud ansamblid. Ühed suuremad jaanipeod olid Vedral, kus esines Karavan, ja Paliveres, kus laval astus peaesinejana üles Ivo Linna koos ansambliga Supernova.

Palivere vabatahtlike päästjate süüdatu