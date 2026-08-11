Läänemaal toimub õhuväe väljaõpe

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Esmaspäevast neljapäevani toimub Lääne- ja Raplamaal õhuväe väljaõpe, kus testitakse mobiilset radarit.
„Tegu on õhuväe õhuseiredivisjoni ühe radarposti väljaõppega maastikul, kus harjutatakse üksuse tegevust väljaspool alalist paiknemisala,” kommenteeris õhuväe teavitusspetsialist Siim Verner Teder Lääne Elule.
Haapsalus toimub väljaõpe Uuemõisa kõrval Kadaka külas, Lääne-Nigula vallas on õppepaigaks Saare küla.
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Väljaõppe ajal võib piirkonnas näha vormis sõdureid, kaitseväe sõidukeid ja muud sõjalist varustust. Aktiivsem tegevus toimub eelkõige p
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