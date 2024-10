Haigla evakueeris õppuse käigus patsiente (täiendatud 14.26)

Läänemaa haigla evakueeris neljapäeval õppuse käigus 20 patsienti, keda kehastasid näitlejad, haiglast kultuurikeskusesse.

Legendi järgi tehti haigla aktiivravi osakonnale pommiähvardus ja leiti ka kahtlane ese, selgitas haigla õendusjuht Marju Lepmets õppuse ajal. Ta ütles, et kõik on kontrolli all ja haiglas toimuvast antakse jooksvalt sotsiaalmeedia kaudu teada.

Haigla juhi Katrin Lutsu sõnul oli õppuse legendi kirjutatud vimkasid, mida haigla juhtkond kohe läbi ei hammustanud. Näiteks helistas haiglasse pidevalt ühe patsiendi tütar, kes tundis ema pärast muret, kui