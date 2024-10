Arengukava toob Läänemaa haiglale suured muutused

Haiglavõrgu arengukava tõmbab maakonnahaiglate tööd koomale ja pole kindel, milliste eriarstide abi üldse Läänemaale jääb.

Valminud arengukava on Läänemaa haigla juhi Katrin Lutsu sõnul üldsõnaline dokument, kus puudub tegevuskava ja kindlad kuupäevad. Ainus, mis arengukavas on selge, on see, et neli Tallinna haiglat ühendatakse. Ometi tegeleb arengukava kogu Eesti haiglavõrgustiku ümberkorraldamisega, kuid millises tempos ja millal plaanide poole liikuma hakatakse, pole teada.

Idee on arengukavaga senistes maakonnahaiglates ühendada sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnad. Terviseminister Riina Sikkut on küll rahvusringhäälingus