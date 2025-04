Kirjakast: lõpetage puude raiumine Taeblas

Kuula artiklit, 0 minutit ja 39 sekundit 0:00 / 0:39

Taeblas on Haapsalu maantee ääres maha võetud palju terveid elujõulisi puid. Aga puud on vajalikud: nad moodustavad peamise osa haljastusest, nende lehtedel ja õitel on esteetiline väärtus. Eriti suur on puude tähtsus keskkonna kujundajana asulates.

20–30aastane puu seob süsihappegaasi kõige enam. Tegelikult on ju nii, et ega loodusele ei ole inimest vaja, vaid inimesele on loodust vaja. Palun lõpetage Taeblas elujõuliste puude ja põõsaste maharaiumine ning ärge nüsige suuri puid väikesteks postideks.

Autor toimetusele teada

