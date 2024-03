Haapsalus alustas vastuvõtte vaimse tervise õde

content/uploads/2017/12/Läänemaa-haigla.jpg"> Läänemaa haigla. Foto: Arvo Tarmula[/caption]

Sellest kuust võtab Läänemaa haiglas vastu vaimse tervise õde Sirje Malm, kelle juures saavad vaimse tervise probleemidega kimpus olevad inimesed esimesed nõuanded.

Malm selgitas, et vaimse tervise õe töö on vaimse tervise probleemidega inimeste nõustamine, terviseseisundi ja terviseriskide hindamine. „Samuti nõustab vaimse tervise õde patsienti ja tema lähedasi psüühikahäire põhiselt ning annab vajadusel soovituse järgmise spetsialisti poole pöördumiseks,” ütles Malm.

Läänemaa haigla õendusjuhi Marju Lepmetsa sõnul on kliiniline psühholoogi ja psühhiaatri poole pöördumiseks raske aega saada, kuid oskus nõustada ja teeotsale aidata on olemas ka vaimse tervise õel, kelle vastuvõtule on praegu võimalik kiiresti pääseda.

