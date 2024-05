Metsküla rendileping jäi taas volikogu päevakorrast välja

Metsküla erakooli kooli asutajatel tuleb tuhande euro suurust renti edasi maksta, sest volikogu keeldus taas rendilepingut arutamast.

Lääneranna vallavolikogu liige Raul Oberschneider tegi ettepaneku rendilepingut arutada juba kuu aega tagasi, toonasel istungil volikogu keeldus, lükates arutelu kuu aega edasi. Lepingut aga ei arutatud aga ka neljapäeval. „Raul tegi ettepaneku, aga siis ei olnud keegi sellega tutvunud. Täna pidi see päevakorras olema,“ ütles Lääneranna vallavolikogu liige Andres Hirvela istungil.

Lääneranna vallavolikogu esimees, vandeadvokaat Armand Reinmaa ütles, et ei pannud rendilepingut päevakorda, sest pole selge, mida erakooli asutajad täpselt tahavad. Reinmaa märkis, et saab esmaspäeval erakooli asutajatega kokku. „Kuulame ära ja siis arutame, mis on mõistlikum, kui hakata täna neid asju arutama,“ ütles Reinmaa.