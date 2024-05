Sügisel alustab Metskülas erakool

Teisipäeval allkirjastas haridusminister Kristina Kallas Metsküla erakooli tegevusloa. MTÜ Metsküla kool võib selle loa alusel hakata tegutsema 1. septembrist 2024.

„Selle üle oli ikka väga hea meel, et viimaks saavad lapsed õppida jälle ametlikus koolis,“ ütles Metsküla lapsevanem Cariina Pähk.

„Üle pika aja tõesti üks rõõmusõnum,“ tõdes ka Metsküla kooli juht Pille Kaisel. „Loomulikult ei olnud erakooli loomine see, mida me algul soovisime, aga arvestades kõike, mis vahepeal on toimunud, on see ikkagi väga hea uudis,“ lisas ta.