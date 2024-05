Metsküla kool sai erakoolina tegevusloa  

Haridus- ja teadusministeerium kinnitas, et erakool “Metsküla kool” sai tegevusloa, kirjutab Postimees.

Metsküla kooli direktor Pille Kaisel rääkis Postimehele, et tegevusloast saadi teada teisipäeval kell 10.54. „10.30 allkirjastas minister tegevusloa ära ja ei läinud kaua aegagi, kui juba mulle saadeti meilile,” ütles ta.

Erakoolina alustab Metsküla kool nüüd 1. septembrist. “Meil on nüüd kindlus, et sügisest on siin päris kool! Iseasi on see, et me veel ei tea, kus me saame raha selle nelja alles jäänud kuu eest. Aga täna me sellele ei mõtle ja täna oleme rõõmsad!” rääkis Kaisel.

„Me tegime väikese koosoleku ja ütlesime, et nüüd on selline rõõmustav uudis, et minister andis meile tegevusloa. Siis plaksutasime ja oleme nüüd kõik koos rõõmsad,” kirjeldas Kaisel.

Lääneranna vald on soovinud väikese õpilaste arvuga Metsküla kooli sulgeda, kuid lapsevanemate ja kogukonna toetusel on kool siiani jätkanud tegevust.