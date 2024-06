Lihula koolimaja ehitus läheb maksma ligi 12 miljonit eurot

Lihula vallavalitsus valis esmaspäeval kolme ettevõtte seast välja Ehitus5eco, kelle pakkumuse järgi maksaks Lihula uue koolimaja ehitamine ligi 12 miljonit eurot.

Lääneranna vallavalitsuse liige Urmas Osila ütles Lääne Elule, et pakkumuste vahe oli väga väike ja uue koolimaja ehitamiseks tuleks kohalikul omavalitsusel laenu võtta. Kui palju, seda otsustab volikogu 13. juuni istungil. „Ehitaja on vallavalitsuse otsusega välja valitud. Selle üle on mul hea meel,“ ütles Osila.

Küsimusele, kust tuleb raha, vastas Osila, et kindlasti tuleb mingeid kohustusi võtta ja volikogu peab selle kinnitama.

Lääneranna vallavavalitsuse avalike suhete spetsialist Lilli Lumera ei osanud raha kohta midagi öelda, küll aga edastas, et eduka pakkumuse tegi Ehitus5eco ja pakkumuse maksumus koos käibemaksuga on 11 577 540 eurot.