Juhtkiri: torm veeklaasis

Haapsalu volikogus on läinud suureks sagimiseks. Mitu volikoguliiget on avastanud äkki, et nende väärtused ei ühti enam eelmised valimised võitnud valimisliiduga HaRi ja ühtivad hoopis paremini HaRiga koalitsioonis oleva Isamaaga. See tüli ja vastandumine aga ei sega HaRi ja Isamaa koalitsiooni kestmist.

Meediaga suheldes kasutavad poolte juhid Urmas Sukles ja Jaanus Karilaid klišeesid nagu pudrumägede lubamine ja kohvipaksu pealt ennustamine. Lääne Elu kasutab samuti üht klišeed: valmist tuntud loomade kvarte