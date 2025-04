Vormsi koolijuht kaotas paberitöö pärast koha

Vormsi vallavanem Triin Lepp lasi kaks aastat Vormsi kooli juhtinud Sabine Burgeri vigaste töölepingute pärast veel enne kooliaasta lõppu lahti.

Saareelanikele tuli vallavanema otsus koolijuht 23. maist vallandada nagu välk selgest taevast. „Kõik laiutavad käsi ja imestavad,” ütles kooli kunagine direktor ja saareelanik Meeme Veisson.

Esmaspäeval vallandamisteate saanud Burger ütles Lääne Elule, et on vigaseid asenduslepinguid tõesti sõlminud, aga see ei õigusta koolipidaja otsust vallandada ta veel enne kooliaasta lõppu. „Sellist äärmuslikku otsust need puudused ei õigusta. Pöördun sellega töövaidluskom