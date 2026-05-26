Vormsi vallavanemaks sai Tanel Viks

Vormsi volikogu valis täna uueks vallavanemaks senise volikogu esimehe Tanel Viksi (Isamaa) ja uueks volikogu esimeheks Ove Koska (Isamaa).

Volikogu esimehe valimine ajas koalitsiooni ja opositsiooni tülli, mistõttu opositsioon lahkus volikogu istungilt.

Vormsi vallavanema kandidaadiks esitati istungil ainult Viks. Oma programmi tutvustades ütles Viks, et kõige olulisem on valla välja toomine turbulentsist, mis on kaasa toonud sagedase vallavanemate vahetumise, ning taastada ametnike töörahu. „Et lõpuks saabuks stabiilsus, sest inimesed on seda väärt ja saar on seda väärt,” ütles Viks.

Opositsioonis olev valimisliit Elujõuline Vormsi pooldas vallavanema leidmiseks konkursi korraldamist.