Vormsi vald sai eelarve

Vormsi. Foto: Juhan Hepner

Vormsi volikogu võttis eile nelja poolthäälega vastu valla selle aasta eelarve. Kolm volikogu liiget jättis hääletamata.

Eelarve teise lugemise eel oli valimisliit Elujõuline Vormsi teinud eelarvesse kümme ja Maris Jõgeva kooli hoolekogu liikmena ühe parandusettepaneku. Vallavalitsus tegi neli parandusettepanekut.

Enamik opositsiooni ettepanekuist komisjonides toetust ei leidnud, kuid kaks nende ettepanekut – Vormsi merepäästeühingu toetamine ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamiseks 10 000 euro lisamine –, esitas ka vallavalitsus. Vallavalitsus lisas neile ettepan