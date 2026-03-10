Juhtkiri: Läänemaa tööstussõlm

Ristile ja selle ümbrusesse planeeritud investeeringud on muljetavaldavad. Kõigepealt Sunly suur päikeseelektrijaam. Seejärel selle juurde rajatav akupark. Enefiti tuulepark. Piirsalu kaitsetööstusala ja sinna loodetavasti ehitatav lõhkeainetehas. Nüüd siis lisaks planeeritavad andmekeskused.

Vähemalt osa neist investeeringuist saab kindlasti teoks ja osa loodetavasti. Loomulikult võib mõni projekt ära jääda või muutuda. Kuid kokkuvõttes on Ristist saamas tõeline Läänemaa tööstussõlm. Millest tõuseb kasu kogu maakonnale.

Loomulikult kerkib osal kohalikel küsimus: kus see minu kasu täpsemalt on? Maa raiutakse tühjaks, ehitatakse päikesepaneele, tuulikuid ja kastikujulisi hooneid täis ni