Restoran Väike Petersell on parimate väikeettevõtete konkursil nominent

Pidu restoranis Väike Petersell. Foto: Juhan Hepner

Haapsalus asuv restoran Väike Petersell on Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni (EVEA) konkursil “Eesti ettevõtlik vaim 2025” nomineeritud parima alustanud ettevõtte kategoorias. Selles kategoorias on ettevõtted, mis on asutatud pärast 1. jaanuari 2023.

Lisaks Väikesele Petersellile on nominendid selles kategoorias Tartus looduslikke suuhooldusvahendeid tootev Fresmy OÜ ja Hiiumaal Kärdlas restorani pidav Kärdla Resto OÜ. Kokku on nomineeritud konkursil “Eesti ettevõtlik vaim 2025” viide kategooriasse 16 kandidaati. Võitjad kuulutatakse välja 11