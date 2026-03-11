Herilased tõusid esiliiga hooaja arvestuses eelviimaseks

Foto: Juhan Hepner

Kui pärast Haapsalu Herilaste möödunud nädala kodumängu olid Herilased Eesti korvpalliliidu hallataval veebilehel basket.ee olevas turniiritabelis viimasel kohal, siis nüüd on tabelisse tehtud muudatus ja Herilased tõusid eelviimaseks.

Muudetud tabeli juurde on lisatud selgituseks, et Herilaste lõplik koht selgus vastavalt rahvusvahelise korvpalliliidu määrusele.

Nii neil kui ka võistkonnal Rock Tartu Terminal oli põhiturniiril 3 võitu ja 19 kaotust. Seetõttu arvestatakse võistkondade paremusjärjestus nende meeskondade omavaheliste mängude tulemusel.

Artikkel jätkub peale reklaami

Omavaheliste mängude võitude ja kaotu