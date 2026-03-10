Herilased panid raskele hooajale võiduka punkti

Kuula artiklit, 5 minutit ja 30 sekundit

Haapsalu Herilased. Foto: Juhan Hepner

Korvpallimeeskond Haapsalu Herilased võitis oma hooaja viimase kodumängu, aga lõpetas esiliiga viimase, 12. kohaga. Suure tõenäosusega võib meeskond nüüd teise liigasse kukkuda.

Herilased võitsid reede õhtul Wiedemanni spordihoones rohkearvulise kodupubliku ees peetud mängus 77:61 võistkonda Audentese SG/Swedbank.

Herilased läksid kohe mängu alguses juhtima ega andnud edu käest kohtumise lõpuni. Esimese veerandaja lõpetasid Herilased 24:15 eduseisul ja teisele poolajale mindi vastu juba 42:29 eduga. Kolmanda veerandaja lõpus vaatas tabloolt vastu seis 59:38 ning mäng lõpp