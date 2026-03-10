Läänemaa jalgpalliklubi läheb hooajale vastu ühe meeskonnaga

Foto: Malle-Liisa Raigla

22. märtsil teises liigas hooaega alustav Läänemaa jalgpalliklubi meeskond läheb hooajale vastu ühe võistkonnaga; duubelmeeskonda tänavu platsile välja ei panda.

Jalgpalliklubi juhi Triin Vellemäe sõnul pannakse üks meeskond välja seepärast, et mängivaid mehi on vähe. See-eest on aga valdav osa mängijatest jalgpalliklubi enda kasvandikud: nii varasemad esindusmeeskonna mängijad kui ka enne duubelmeeskonnas mänginud jalgpallurid.

Eelmise hooaja lõpus kukkus Läänemaa jalgpalliklubi meeskond esiliiga B-st teise liigasse ning duubelmeeskond tõusis II liiga B-sse.

