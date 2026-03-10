Laste vähesus võib Haapsalust beebikooli kaotada

Beebi. Foto: Pixabay

1995. aastast Haapsalus tegutsenud beebikool toimub selle õppeaasta lõpuni tavapäraselt, kuid võib sügisest vähese huvi tõttu tegevuse lõpetada.

„Viimastel aastatel on osalejate arv vähenenud. Seetõttu oleme pidanud huviringide töökorralduse ja mahu üle vaatama,” ütles Haapsalu noorte huvikeskuse direktori kohusetäitja Inga Sammal. „Beebikooli huviringi lõpetamise kohta ei ole tehtud eraldi otsust. Edasine käekäik sõltub eelkõige huvist ja osalejate arvust ning järgmise õppeaasta osas on veel vara lõplikke otsuseid teha.”

Beebikooli õpetaja on aga koondamisteate juba kätte saanud.

