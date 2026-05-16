Kaks tundi mänguväljakutel – kadunud laevast peotäie vahtraõiteni

Haapsalu mänguväljakuid aitas hinnata viieaastane Kennert Kelviste – ekspert, kes leidis igal pool midagi põnevat ja keeldus andmast viiest madalamat hinnet.

Tõsi – kriitilisema vaate tarvis tulnuks kaasa võtta Kennerti kolmeaastane vend kui nõudlikuma maitse ja pretensioonikama meelelaadiga noorsand. Aga mis teha, elu on ebaõiglane. Kogemus – nagu igas ametis – loeb. Kaks aastat noorem Lennart jääb lasteaeda maha ja 112 cm pikkune Kennert, veekindel ülikond seljas, poeb autosse, et kaheksa Haapsalu mänguväljakut suvehooaja eel järjest üle vaadata. Mitte et ükski neist talle võõras oleks. Ei ole, kõik on läbi käidud ja teada. Ta on asjatundja, kes ei ütle „ei” võimalusele kõik linna mängukad ühe päevaga läbi käia.

Kuigi aedades õitsevad kirsid ja toomingas hakkab lahti minema, ei tõota hall ja vesine hommik head. Tibutab vihma, aga poissi see ei häiri. Küsimusele, kas talle mänguväljakul meeldib, vastab ta napilt, et jah, kobib masinast välja, võtab uduvihmas suuna liumäe poole, nii et liiva lendab, ronib üles