Galerii: Haapsalu raudteejaamast startis üle tuhande ratturi

Reede keskpäeval alustas üle tuhande ratturi Haapsalu raudteejaama juurest 33. Roheliste rattaretke „Kuidas elad, Haapsalu?”, mis viib ratturid sellistesse Läänemaa paikadesse, kuhu muidu ei satuta.

Kui palju osalejaid rattaretkel täpselt on, korraldaja Rasmus Lahtvee reede ennelõunal öelda ei osanud. „Seda saab öelda retke lõpus,” ütles ta. Aga ta kinnitas, et arv jääb 1000 ja 1500 vahele.

Kuna üritus algas reede keskpäeval, tõi Lahtvee välja, et osa retkelisi lisandub pärast tööpäeva lõppu reede õhtul ja osa laupäeva hommikul. Enamasti sõidavad osalejad retke lõpuni.

Aastate jooksul on kõige noorem rattaretkel osaleja olnud kõigest kümnepäevane. Tänavu on noorim osaleja paariaastane, kes läbib raja rattakärus, vanim osaleja on aga 90aastane. „Sõit on kõigile jõukohane,” ütles Lahtvee.

Ammune traditsioon

Roheliste rattaretk alga