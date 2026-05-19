Riina Cohen: roheline rattaretk või rohepesu holmi kaldal?

Rohaliste rattaretke parkla Vasikaholmil. Foto Riina Cohen

Haapsallu Vasikaholmi kanti, mere äärde ja lindude pesitsusala kõrvale tehti hiiglaslik autoparkla. Just sinna, kus veel päev varem sai rahulikult vaadata hanesid poegadega, nautida päikeseloojangut ja jalutada ühes Haapsalu kõige ilusamas looduslikus paigas.

Kõige iroonilisem on see, et tegu oli Roheliste rattaretkega.

Ma ei ole rattaretke vastu ega selle vastu, et Haapsalus toimuvad üritused. Linn vajab elu, külalisi ja häid ettevõtmisi. Kuid kui üritus nimetab end roheliseks, siis peaks korraldus olema ka päriselt roheline. Mitte nii, et ligi 1200 autot pargitakse mere äärde, lindude pesitsusalade kõrvale, ja seda nimetatakse läbimõeldud lahenduseks.

Kohalikud inimesed on sinna omal algatusel üles pannud pesakastid, et rannaäärseid linnuperes