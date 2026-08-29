Koolides käib viimase hetkeni vastuvõtt

Ministeeriumi nõudel ootavad gümnaasiumid põhikooli lõpetanuid augusti viimaste päevadeni, aga vabu kohti on 10. klassides isegi rohkem kui kuu aega tagasi.

Kuigi Noarootsi gümnaasiumi suvine lisavastuvõtt lõppes nädala eest, kutsus koolijuht Laine Belovas vastuvõtukomisjoni neljapäeval uuesti kokku, et otsustada, kas võtta vastu kaks viimasel hetkel helistanud õpilast. Sisse nad siiski ei saanud. „Mingil põhjusel arvatakse, et ainuke variant on gümnaasium, aga kahtedega tunnistusel ei ole ju gümnasist,” ütles Belovas Lääne Elule neljapäeval.

Ministeeriumi nõue

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Ministeeriumi nõudel esimest korda lisavastuvõtu välja kuulutanud Noarootsi gümnaasiumi 10. klassi mahuks veel tosin õpilast. Veel juulis mahtus üheksa, nii et vabu kohti on rohkem kui kuu aega tagasi. Augustis tuli küll kaks last juurde, aga mitu tükki ütles ka koha üles.

Gümnaasiume sunnib augusti viimaste päevadeni oota